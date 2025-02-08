Gaziantep’te 157 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kaynak: İHA
Gaziantep’te 157 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri aralıksız çalışıyor. Çalışmalar kapsamında 49 hırsızlık olayı aydınlatıldı. 158 şüpheli yakalandı. Şüpheli şahıslardan 117'si tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ocak ayı içerisinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yapıldı. JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) destekli özel timlerin titiz planlama, takip ve çalışmaları sonucunda 49 faili meçhul olay aydınlatılarak olaylara karıştığı tespit edilen 158 şüpheli yakalandı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 117'si tutuklanırken 41'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ele geçirilen malzemeler ise hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi.

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