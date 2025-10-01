Gaziantep’te 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde İslahiye-Hassa karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Hassa yönüne ilerleyen Tayyar B.(32) yönetimindeki 03 ADS 857 plakalı otomobile aynı yöne seyir halinde olan H.Y.(42) idaresindeki 27 AHD 241 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller sürüklenirken sürücü Tayyar B. İle yanında bulunan Murat G.(30) yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede önlem alırken, sağlık görevlileri yaralıları ilk müdahale sonrası İslahiye Devlet Hastanesine kaldırdı. Acil serviste müdahale edilen yaralılardan Tayyar B., hayati tehlikesi bulunduğu için Gaziantep Şehir Hastanesine sevk edildi. Otomobil sürücülerinden H.Y.'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.