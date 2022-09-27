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Gaziantep'te 3 yaşındaki bir kız çocuğuna ait cansız beden bulundu

Gaziantep'te darp sonucu öldüğü değerlendirilen çocuğa ait ceset bulundu. Yapılan ilk incelemede cesette darp izlerine rastlandı.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 00:52
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Gaziantep'te 3 yaşındaki bir kız çocuğuna ait cansız beden bulundu

Gaziantep'te 3 yaşındaki bir kız çocuğuna ait cansız beden bulundu
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Şahinbey ilçesindeki bir adrese operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde arama yaptı.

Aramada derin dondurucuda bir süredir bekletildiği düşünülen ve 3 yaşında olduğu değerlendirilen bir kız çocuğuna ait ceset bulundu.

Ceset, incelenmek üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Yapılan ilk incelemede, cesette darp izlerine rastlandığı öğrenildi. (AA)

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