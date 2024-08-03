Gaziantep'te 30 bin adet tarihi geçmiş ürün ele geçirildi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, zabıta ekiplerinin bir haftalık yoğun çalışmaları sonucunda, sağlıksız ve kaçak ürünlerin piyasadan toplandığını duyurdu.

Tahmazoğlu, halk sağlığını tehdit eden bu tür ürünlerle mücadelenin aralıksız süreceğini vurguladı.

"30 bin 82 adet tarihi geçmiş ürün ele geçirildi"

Başkan Tahmazoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Gaziantep Valisi Kemal Çeber’in himayelerinde, Şahinbey Belediyesi, ticaret il müdürlüğü, tarım il ve ilçe müdürlükleri iş birliğiyle yürütülen denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Tahmazoğlu, “Yapılan bu denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ve sağlıksız ürünleri anında imha ediyoruz. Son hafta içerisinde 676 adet market ve gıda satan iş yeri denetlendi, 67 iş yerine yasal işlem uygulandı ve toplamda 30 bin 82 adet son kullanma tarihi geçmiş ürüne el konuldu” dedi.

"Aldığınız ürünün son kullanma tarihine dikkat edin"

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Tahmazoğlu, “Bu denetimlerde çocuk mamalarından çocukların en sevdiği ürünlere kadar birçok sağlıksız ürün tespit edildi. Vatandaşlarımızın bilinçli tüketici olmalarını istiyoruz. Alışveriş yaparken mutlaka aldığınız ürünün son kullanma tarihine bakın. Eğer tarihi geçmiş bir ürün görürseniz, alo 174 hattını arayarak ihbarda bulunun. Bu işyerleri anında denetlenecektir. Özellikle son kullanma tarihi geçmiş ürünlere ikinci etiket yapıştırarak yanıltmaya çalışanlara karşı dikkatli olun. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için önemli, bu denetimleri aralıksız sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.