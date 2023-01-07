Kayak merkezinde özlenen kar yağdı

Dünyanın birçok bölgesinde ve Türkiye’de Ocak ayına girilmesine rağmen beklenen kar henüz yağmadı. Kayak merkezlerinde kar yağmadığı ve hava sıcaklığının yapay kar oluşumu için gerekli ısıya düşmediği için pistler boş kaldı. Kayak merkezleri kara hasret kalırken Sivas’ta bulunan Yıldızdağı Kış Turizmi ve Kayak Merkezinde özlenen kar nihayet yağdı. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı geç saatlerde etkisini arttırdı. Kayak merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yapay kar makineleri çalıştırıldı.

Yıldızdağı Kış Turizmi ve Kayak Merkezinin bağlı bulunduğu Buruciye A.Ş Genel Müdürü Mustafa Altun, Yıldızdağı’nın rengine büründüğünü belirterek, “Şu an çok güzel bir kar yağışı devam ediyor. Soğukla beraber sezonu açma hazırlıklarımızda başladı. İnşallah bir hafta içerisinde kayak severlerimizi burada ağırlamaya başlayacağız. Sömestr yaklaşmakta, sömestr ile birlikte şimdiden rezervasyonlarımız çok üst düzeye ulaştı. Odalarımızın tamamına yakınında rezervasyon doluluğu oranı sağlanmış durumda.” dedi.

Altun, Dünya’da birçok kayak merkezinin henüz karla buluşmadığını belirtip, Yıldızdağı’nın en erken sezonu açan merkezlerden birisi olacağına vurgu yaparak, “Türkiye’de kar yağışının geç gelmesiyle beraber şu anda belki hem Avrupa’da hem Dünya da birçok kayak merkezi karla buluşamadı. Yıldız Dağı şu an Türkiye’de en erken açılan kayak merkezlerinden biri olma yolunda. Bu yıl yeni yatırımlar yaparak yeni suni karlama makineleri getirdik. İlave restoranlar ve ilave pistlerle kayak severlerimize bu yıl yeni heyecanlar yaşatmak istiyoruz. İl 10 tane yaptığımız doğal yaşam evlerinin yoğun ilgiden dolayı 15 tane daha ilave yaparak 25 adet Doğal Yaşam Evlerini geçen yıl hizmete açmıştık. Şu an rezervasyonlarda da görüyoruz ki çok yoğun bir ilgi var. Yıl boyu bu ilginin artacağını düşünüyoruz.” dedi.

Altun, Yıldızdağı Kış Turizmi ve Kayak Merkezinin bu sezon uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapacağını ifade ederek şunları söyledi. “Bu yıl ayrıca spor faaliyetlerimizde olacak. Kayak federasyonumuzun tesisimiz için planlamış olduğu iki tane yarış bulunmakta. Ayrıca Dünya ve Avrupa Kar Voleybol Şampiyonasının birer etabı Yıldız dağında gerçekleşecek. Türkiye Kar Voleybol Şampiyonasını da bu sene Yıldız Dağında ev sahipliği yapacağız. Geçen yıl ilkini yaptığımız üniversiteler arası kar voleybol şampiyonasını bu sene devam ettirerek katılım sağlayan üniversite sayısını da arttırmayı planlıyoruz.”