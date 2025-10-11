Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenledi. Hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık gibi suçlardan aranan 32 şüpheli, titiz çalışmalar sonucu kıskıvrak yakalandı.

Operasyonlarda, suç örgütlerine darbe vurulurken, ele geçirilen delillerle şüphelilerin bağlantıları mercek altına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yetkililer, halkın güvenliği için aranan şahıslara yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini belirtti. Şehirde huzur ve güven ortamını koruma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.