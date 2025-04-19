Gaziantep’te 5 milyon liralık soygun yaptılar beraberinde ‘Şerefe’ yaparak kutladılar!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Gaziantep'te görme engelli kadının evine girerek 5 milyon liralık ziynet eşyasını çalan 3 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerden biri yaşlı kadının yeğeni çıktı.

Gaziantep'te görme engelli yaşlı kadının evine girerek 5 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan 3 şüpheli yakalandı. Biri hırsızlık mağduru yaşlı kadının yeğeni olan 3 şüphelinin hırsızlık sonrası ellerindeki alkol şişeleri ile tokalaşarak birbirini tebrik etme anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep’te 5 milyon liralık soygun yaptılar beraberinde ‘Şerefe’ yaparak kutladılar!

Olay, Şahinbey ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, görme engelli Tülay Özçetin isimli yaşlı vatandaşın evine giren 3 kişi, evdeki çelik kasayla birlikte içerisindeki 5 milyon TL değerinde ziynet eşyasını çaldı. Olay sonrası Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ TESPİT EDİLDİ, BİRİNİN KİMLİĞİ ŞOK ETTİ

Çalışmalar neticesinde, yüzlerce güvenlik kamerası incelenerek 5 milyon TL ziynet eşyası çalan Özgür L. Ö., Hüseyin K. ve Abdulsamet D. isimli 3 şahıs tespit edildi. Yakalanan şahıslardan Özgür L. Ö.'nün hırsızlık mağduru görme engelli vatandaşın yeğeni olduğu belirlendi. Şüpheli şahıslar, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep’te 5 milyon liralık soygun yaptılar beraberinde ‘Şerefe’ yaparak kutladılar!

5 MİLYONLUK HIRSIZLIK HER ANI İLE KAMERADA

Şüpheli şahısların hırsızlık anları ve kaçma anları ise her anıyla çok sayıda güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin olay mahalline gelmek için evlerinden ayrılma, olay mahalline gelme, hırsızlık sonrası çelik kasayla ayrılma ve hırsızlık sonrası ellerindeki alkol şişeleri ile tokalaşarak birbirini tebrik etme anları yer aldı.

Gaziantep’te 5 milyon liralık soygun yaptılar beraberinde ‘Şerefe’ yaparak kutladılar!

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, ÇALINAN ZİYNET EŞYASI SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan şüpheli şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan 5 milyon TL değerinde ziynet eşyası ise çelik kasayla birlikte hırsızlık mağduru yaşlı kadına teslim edildi.

Gaziantep’te 5 milyon liralık soygun yaptılar beraberinde ‘Şerefe’ yaparak kutladılar!

Gaziantep’te 5 milyon liralık soygun yaptılar beraberinde ‘Şerefe’ yaparak kutladılar!

Gaziantep’te 5 milyon liralık soygun yaptılar beraberinde ‘Şerefe’ yaparak kutladılar!

Gaziantep’te 5 milyon liralık soygun yaptılar beraberinde ‘Şerefe’ yaparak kutladılar!

Gaziantep’te 5 milyon liralık soygun yaptılar beraberinde ‘Şerefe’ yaparak kutladılar!

Gaziantep’te 5 milyon liralık soygun yaptılar beraberinde ‘Şerefe’ yaparak kutladılar!

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