Şahinbey Belediyesi’nin gelenekselleştirdiği "Şahinbey Kitap Günleri" temalı kitap fuarı 9’uncu kez kapılarını açtı.

Toplam 147 yazar ve kitap zenginliği ile 173 yayınevi Gaziantepli kitapseverler ile Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde bir araya geldi. Fuarın resmi açılışına Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AKP İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç, kurum yetkilileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Fuarın açılışında konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, her yıl "Kitap Hayattır, Hayat Kitaptır" temasıyla düzenledikleri kitap fuarının bu yılki temasının "Gazze’yi Okumak, İnsanlığı Okumak" olarak belirlendiğini belirtti.

16 MİLYON KİTABI ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ DAĞITTILAR

Kitap okumanın önemine değinen Tahmazoğlu, dinimizin ilk emrinin oku olduğunu hatırlatarak, kitap okumayı yaygınlaştırmak, özellikle gençleri kitapla, ilimle, bilimle ve irfanla buluşturmak için okumaya teşvik ettiklerini ve bugüne kadar 16 milyon 600 bin kitabı öğrencilere ücretsiz dağıttıklarını kaydetti.



İşgalci İsrail’in Gazze’de 2 yıl süren soykırımı nedeniyle bu yılki kitap fuarını "Gazze’yi Okumak, İnsanlığı Okumak" olarak belirlediklerini söyleyen Tahmazoğlu, "İki yıldan beri Gazze’de devam eden büyük bir zulüm, soykırım var. 70 bine yakın kardeşimiz şehit oldu. 200 binden fazla yaralımız var. Şimdi bir ateşkes oldu. Kısmen de olsa Gazzeliler bir rahatlık yaşayacak. Fakat biz biliyoruz ki İsrail’in sözüne güven olmaz. Onun için biz her zaman hazırlıklı olmak zorundayız. İnşallah ben bu konuda ümitliyim. Rabbimiz, ‘benim rahmetimden ümidinizi kesmeyin’ diyor. İnşallah bunun neticesi çok güzel olacak. En gür seda İslam’ın olacak. Gazze’de zafer İslam’ın olacak. İnşallah yeniden İslam birliği sağlanacak" ifadelerini kullandı.



147 yazarın 9 gün boyunca kitaplarını kitapseverlere imzalayarak, söyleşiler gerçekleştireceği fuar büyük ilgi gördü. Ünlü yazarların katılacağı fuarda ayrıca eser sahipleri de imza için okurlarıyla buluşacak. İmza günlerinin yanı sıra pek çok önemli yazarın konferans ve söyleşileri de Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde olacak. Fuarla ilgili tüm söyleşi, imza günleri ve diğer detaylara Şahinbey Belediyesi resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

Kitapseverlerin her yıl heyecanla beklediği kitap fuarını bir kez daha Gazianteplilerle buluşturmanın mutluluğu ve sevincini yaşadıklarını belirten Tahmazoğlu, tüm kitapseverleri fuara davet etti.