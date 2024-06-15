Gaziantep’te acı olay. İnşaattan düşen usta hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gaziantep’te acı olay. İnşaattan düşen usta hayatını kaybetti

Gaziantep'te bir inşaatta çalışan kalıp ustası, geçirdiği kaza sonucu 34 gün süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti.

Olay, 11 Mayıs'ta Şehitkamil ilçesine bağlı Taşlıca Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 4 çocuk babası olan 31 yaşındaki Abdulhamid El Obaid, inşaat malzemeleri satmak üzere çıktığı alanda dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü ve ağır şekilde yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Abdulhamid, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

34 GÜN SÜREN YAŞAM MÜCADELESİ

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde 34 gün boyunca tedavi altında olan Abdulhamid, dün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Abdulhamid'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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