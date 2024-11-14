Gaziantep'te ağ ile avlanma yasağına uymayan şahıs yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gaziantep'te ağ ile avlanma yasağına uymayan şahıs yakalandı

Gaziantep'te ağ ile avlanma yasağına uymayan şüpheli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep'te ağ ile avlanma yasağına uymayan şüpheli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timleri, Yavuzeli ilçesinde bulunan Fırat Nehri üzerinde önleyici kolluk devriyesi icra etti. Devriye esnasında nehir üzerine bin 200 metre ağ atarak balık avladığı tespit edilen İ.Y. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında ağ ile avlanma yasağına uymaması nedeniyle yasal işlem başlatıldı.

Olay sırasında kullanılan bin 200 metrelik ağa ise el konuldu.

Gaziantep'te ağ ile avlanma yasağına uymayan şahıs yakalandı

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