Gaziantep’te ahlak polisi iş başında! Fuhuş şebekesi çökertildi: 23 kadın özgürlüğüne kavuştu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Gaziantep'te fuhuş operasyonu, insan ticareti ve fuhşa teşvik suçlarıyla mücadelede eden polis, il genelinde düzenlediği operasyonda 13 kişiyi gözaltına aldı. Zorla fuhuş yaptırdığı öne sürülen 23 kadın kurtarıldı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 27 Mayıs'ta "İnsan ticareti-fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yaptı. Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 13 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken zorla fuhuş yaptırılan 23 mağdur kadın kurtarıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 15 adet fişek, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 51 bin 850 TL, bin euro ve 850 dolar ele geçirildi.

Gaziantep’te ahlak polisi iş başında! Fuhuş şebekesi çökertildi: 23 kadın özgürlüğüne kavuştu

Gaziantep’te ahlak polisi iş başında! Fuhuş şebekesi çökertildi: 23 kadın özgürlüğüne kavuştu

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