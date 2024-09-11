Gaziantep’te aile faciası: Baba tartıştığı kızını vurarak öldürdü

Kaynak: DHA
Gaziantep’te aile faciası: Baba tartıştığı kızını vurarak öldürdü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, İsmail Rençber (55) tartıştığı kızı Hatice Rençber'i (32) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde Şatırhöyük Mahallesi'nde meydana geldi. İngiltere’den tatil için geldiği öğrenilen İsmail Rençber, henüz bilinmeyen bir sebeple kızı Hatice Rençber ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın şiddetlenmesiyle baba Rençber, tabancayla kızına ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hatice Rençber’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Hatice Rençber’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, İsmail Rençber jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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