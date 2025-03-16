Gaziantep'te alacak verecek tartışması kanlı bitti

Kaynak: DHA
Gaziantep'te alacak verecek tartışması kanlı bitti

Gaziantep’te iki arkadaşın alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavga kan aktı. Kavgada A.D yanına getirdiği bıçağı Mehmet Bulut’a vurdu. Kanlar içerisinde kalan Kalan, yapılan bütün müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün gece saatlerinde Yukarıbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Bulut ile arkadaşı A.D arasında borç meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada A.D. yanındaki bıçak ile Mehmet Bulut'u yaraladı.

Kanlar içinde yere yığılan Bulut, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Bulut, sabaha karşı doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Mehmet Bulut'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayın ardından kaçan şüpheli A.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Gaziantep'te alacak verecek tartışması kanlı bitti

Gaziantep'te alacak verecek tartışması kanlı bitti

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