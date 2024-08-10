Gaziantep’te aranan yüzlerce kişi yakalandı

Kaynak: İHA
Gaziantep’te aranan yüzlerce kişi yakalandı

Gaziantep’te çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 227 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep’te aranan şüphelileri yakalamak için ‘Çember operasyonu’ yapıldı. Jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 227 şüpheliyi yakaladı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik Temmuz ayında çok sayıda 'Çember Operasyonu' yaptı. İl genelinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT ekipleri tarafından icra edilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 227 şahıs yakalandı.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerin tamamı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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