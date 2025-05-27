Gaziantep’te aranıyordu! 2 hükümlü yakalandı

Kaynak: İHA
Gaziantep’te aranıyordu! 2 hükümlü yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu madde ticareti ile silahla yaralama suçlarından aranan 2 hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te uyuşturucu madde ticareti ile silahla yaralama suçlarından aranan 2 hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 11 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. isimli şahıs ile tehdit ve silahla kasten yaralama suçlarından hakkında 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. isimli şahıs, Oğuzeli ve Şahinbey ilçelerinde yakalandı.

Şüpheli şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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