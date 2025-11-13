YENİÇAĞ - Gaziantep / Mete Büyükmurat

Atabey19 Gençlik Kültür Ocakları ve Ulusal Kurtuluş ve And Birliği (UKAB) Partisi Genel Başkanı Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci, Türkiye genelinde sürdürdüğü milli buluşmalar zincirine bu kez Gaziantep’te devam ediyor.

14 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek toplantı, “Atatürkler Toplanıyor” sloganıyla duyuruldu.

Etkinlik, Atabey19 Gaziantep İl Beyliği’nde yapılacak ve 14.00–17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin dört bir yanında “Atatürk’ün izinde milli diriliş” parolasıyla örgütlenmeye devam eden Atabey19 Hareketi, Cumhuriyet değerlerini savunan, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kitleleri aynı çatı altında buluşturuyor.

Gaziantep buluşması, yalnızca bir toplantı değil; milli iradenin yeniden örgütlenişi, halkın sessiz tepkisinin güçlü bir sese dönüşmesi olarak görülüyor.

UKAB Partisi Genel Başkanı Hüseyin Hakkı Kahveci, yaptığı açıklamada sert mesajlar verdi:

“Atatürk’ün evlatları yeniden bir araya geliyor. Türkiye’yi yeniden ayağa kaldıracak irade, bu topraklarda filizleniyor. Herkesi bu milli buluşmaya davet ediyorum.”

Atabey19 Gaziantep İl Beyi ve UKAB Partisi MYK Üyesi Mete Büyükmurat, yaptığı açıklamada tüm vatandaşları bu anlamlı buluşmaya çağırdı:

“Cumhuriyet’in, Atatürk’ün, milli birliğin sesi Gaziantep’ten yükselecek. Bu sadece bir toplantı değil, bir uyanıştır. Herkesin orada olması gerekiyor.”

Toplantının, Atabey19’un ülke genelinde yürüttüğü milli örgütlenme sürecine ivme kazandırması bekleniyor.

Gaziantep’te yapılacak bu buluşma, Atatürkçü çizgide yeni bir halk hareketinin güçlü adımlarından biri olarak görülüyor.