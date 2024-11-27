Gaziantep'te ayakkabı ve terlik imalathanesinde yangın

Kaynak: İHA
Gaziantep'te ayakkabı ve terlik imalathanesinde yangın

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan bir ayakkabı ve terlik imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın sonrası fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Yaprak Mahallesi'nde, Nizip Caddesi'ndeki imalathanede bilinmeyen bir nedenle başladı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yaklaşık 4 saat süren bir çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonrası ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında fabrikanın büyük kısmında maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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