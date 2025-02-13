Gaziantep'te ayakkabısı olmayan çocuklarla cami açılışı!

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Gaziantep'te ayakkabısı olmayan çocuklarla cami açılışı!

Gaziantep’te cami açılışına soğuk havada terlikle getirilen çocukların görüntüsü tepki çekti. Yetkililerin fotoğrafları sansürlemesi sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal ve kardeşleri, Gaziantep’in Karkamış ilçesinde yeni bir cami inşa etti.

7 Şubat’ta düzenlenen törenle caminin açılışı yapıldı. Açılışta dikkat çeken bir detay ise, protokol üyeleriyle birlikte kurdele kesen çocukların ayakkabılarının olmamasıydı.

Sözcü'deki habere göre açılış törenine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AKP Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AKP Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Karkamış Kaymakamı Mustafa Babacan ve Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel katıldı.

Törende konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Camilerimiz, birlik ve beraberliğimizin en güçlü sembollerinden biridir" derken, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de camilerin huzurun, kardeşliğin ve dayanışmanın mekânları olduğunu belirterek, "Karkamış’ta böyle güzel bir eserin kazandırılmış olması bizleri mutlu ediyor. İnşallah burada edilen dualar, ilçemize ve ülkemize hayırlar getirsin" dedi.

Cami açılışında ayakkabısı olmayan çocukların bulunduğu fotoğrafı paylaşan pek çok AKP'li isim fotoğraftaki çocukların ayaklarını göstermedi.

AKP Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel paylaştıkları fotoğrafta skandalı 'kırparak' gizledi.

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AKP'li Bünyamin Bozgeyik ise sansürü unuttu. X hesabından fotoğrafları kırpmadan paylaştı.

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