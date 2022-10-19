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Gaziantep'te bariyere çarpan işçi servisindeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Gaziantep'te işçi servisi bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 10:30
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Gaziantep'te bariyere çarpan işçi servisindeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Gaziantep'te bariyere çarpan işçi servisindeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde işçi servisinin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.Mehmet U. yönetimindeki 27 S 3787 plakalı işçi servisi, Gaziantep Çevre Yolu Nizip-Şanlıurfa yol ayrımında bariyere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi yönlendirildi.Sağlık ekipleri, servisteki işçi Mehmet Can Açıkgöz'ün hayatını kaybettiği belirledi, 2'si ağır 5 yaralıyı kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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