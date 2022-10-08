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Beynin merkezini kaplayan tümör sağ gözünü kör etti. Mucize ameliyatla sağlığına kavuştu

Gaziantep’te iki yıl önce beyninde tespit edilen kötü huylu tümör nedeniyle sağ gözünü kaybeden ve gördüğü tedaviye rağmen tümörün büyüdüğü tespit edilen genç adam, geldiği Elazığ’da yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 10:37
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Gaziantep’te beynin merkezini kaplayan tümör sağ gözünü kör etti kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu

Beynin merkezini kaplayan tümör sağ gözünü kör etti. Mucize ameliyatla sağlığına kavuştu
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İHA’nın haberine göre; Gaziantep’te ikamet eden Nahsen Nacar (33), yaklaşık 2 yıl önce yürümede çektiği güçlük sonrası yapılan tetkiklerde beynin ‘Mezensefalon’ adı verilen bölgesinde kötü huylu tümör olduğu görüldü. Bu süre zarfında yaşadığı şehirde birçok kez tedavi olan Nacar’ın 6 ayda bir beyninde tümörün oluştuğu tespit edildiği vurgulandı. Sağ gözünde görme kaybı oluşan Nacar’ın ailesi, araştırmaları sonrası Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünden Op. Dr. Mehmet Koparan ile iletişime geçti.

Yüksek riskli vaka olarak değerlendirilen Nacar, Op. Dr. Koparan ve ekibi tarafından kapalı yöntemle yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştuğu bildirildi. Doktor, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

GÖRME YETİSİ YAVAŞ YAVAŞ GELMEYE BAŞLADI

Op. Dr. Mehmet Koparan, yapılan başarılı operasyonla hastanın durumunun iyiye gittiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Hastamız 2 yıl önce beyin tümörü nedeniyle operasyon geçirmiş. Ancak o ameliyattan sonra sağ gözü görme kaybına uğramıştı. Tümör tekrar tamamen ortada. Biz de arkadaşımızın bize bu hastayı yönlendirmesiyle ameliyata aldık. Ameliyattan önce baş ağrısı ve diğer şikayetleri mevcuttu. Önceden de tanısı konulmuş bir hasta. O görüntülemelerin üzerine biz hastayı ameliyata aldık. Ameliyattan çıktıktan sonra hastanın normal takiplerini yaptık, herhangi problemi olmadı. Sabah muayenesini tekrar yaptık, sağ gözdeki sıfır olan o görme kaybı şu anda yavaş yavaş açılmaya başladı. Refleks döndü ve şu anda hasta stabil. Burada önemli olan beyin tümörlerinin yaş farkı gözetmeksizin insanlara zor şartlara düşürebileceğini toplumun bilmesi gerekiyor”

Mahmut Nacar, kardeşinin yaklaşık iki yıldır bu hastalıkla boğuştuğunu dile getirerek şunları söyledi:

“Rahatsızlığının olduğunu ayağından fark etti. Topallamaya başlayınca hemen hastaneye götürdük. Gaziantep’te yaşıyoruz. Doktorlar da film çektiler ve ameliyata aldılar. Tedavisi oldu ama tümör büyüyormuş. Her altı ayda bir film çektik ve büyümüş dediler. Gaziantep’teki doktorlar buradaki doktoru bizi önerdiler ve geldik. Ameliyatımızı yaptık. Doktor, sağlık durumunun iyi olduğunu söylüyor”

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