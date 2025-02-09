Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: DHA
Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te 2 grup arasında çıkan kavgada yaralanan 2 kişiden 17 yaşındaki Eyüp Arıcı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde gerçekeşti. 2 grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada bıçaklar çekildi. Kavga sırasında 2 kişi bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan ilk kontrollerin ardından yaralılar, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Eyüp Arıcı, doktorların uğraşlarına karşın kurtarılamadı. Polis ekipleri bıçaklı saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için arama çalışma başlattı.

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