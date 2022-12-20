﻿Bıçaklı sopalı kavga: 4 yaralı

İHA

Olay, öğle saatlerinde Şahinbey ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle 2 grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

4 KİŞİ YARALANDI

Kavga sırasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

4 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bıçaklı ve sopalı kavgaya karışan 4 şahsı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.