Gaziantep'te bir ayda 866 milyon 199 bin dolarlık ihracat

Kaynak: AA
Gaziantep'te bir ayda 866 milyon 199 bin dolarlık ihracat

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, temmuz ayında kentten 866 milyon 199 bin dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, temmuz ayında kentten 866 milyon 199 bin dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren Ünverdi, yazılı açıklamasında, kentin ihracatının temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artışla 866 milyon 199 bin dolar gerçekleştiğini belirtti.

Ocak-temmuz döneminde Gaziantep'in ihracatının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 artarak 5 milyar 715 milyon 650 bin dolara ulaştığını aktaran Ünverdi, şunları kaydetti:

"Gaziantep hem aylık hem dönemlik ihracatta 6'ncı sırada yer alıyor. İç ve dış piyasada yaşanan tüm güçlüklere rağmen üreten, ihracat yapan ve alın teriyle çalışarak bu rakamlara ulaşılmasını sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Sanayicilerin en büyük sorunu haline gelen finansman maliyetleri konusunda Merkez Bankasının (MB) politika faizini 46'dan 43 puana indirmesinin ardından bankacılık sektöründen de aynı refleksi göstermesini ve kolaylaştırıcı adımlar atmalarını bekliyoruz. Uzun zamandır biriken sorunlarımız karşısında alınan bu kararın öncü olmasını ve faiz indirimlerine devam edilerek finansman maliyetlerinin düşmesi, öncelikli beklentilerimiz arasında yer alıyor."

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