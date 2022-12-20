Sitede taşlı sopalı kavga: 4 gözaltı

Akkent Mahallesi'ndeki bir sitede, husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından taraflar, yanlarındaki bıçak ve sopalarla birbirlerini yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri yönlendirildi.

Polis ekiplerinin müdahale ettiği kavgada 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.