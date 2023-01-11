12 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gaziantep’te boş arazide kurşunlanmış ceset bulundu

Gaziantep’te boş arazide kurşunlanmış ceset bulundu

Gaziantep’te, Egemen Dağdeviren (35) boş arazide başından ve vücudunun farklı yerlerinden tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 23:44
Takip Et

Gaziantep’te boş arazide kurşunlanmış ceset bulundu

Gaziantep’te boş arazide kurşunlanmış ceset bulundu
+
Aa
-

(DHA) - Olay, akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, vatandaşlar boş arazide hareketsiz yatan kişiyi fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulduğu tespit edilen kişinin öldüğü belirlendi. İncelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin, Egemen Dağdeviren’e ait olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri Dağdeviren’in ölümüne neden olan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
1
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
2
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
3
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
4
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
5
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
﻿İmamoğlu'na şimdi de ''Arkadaş'' soruşturması... Savcı ifadeye çağırdı
6
﻿İmamoğlu'na şimdi de ''Arkadaş'' soruşturması... Savcı ifadeye çağırdı
﻿İmamoğlu'na şimdi de ''Arkadaş'' soruşturması... Savcı ifadeye çağırdı
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
7
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Amerika'da silah satışı yasaklandı
﻿Amerika'da silah satışı yasaklandı
﻿Amerika'da silah satışı yasaklandı
﻿Çin’de araç yayaların arasına daldı: 5 ölü, 13 yaralı
﻿Çin’de araç yayaların arasına daldı: 5 ölü, 13 yaralı
﻿Çin’de araç yayaların arasına daldı: 5 ölü, 13 yaralı
﻿Avusturya’da geçen yıl 90 binin üzerinde Katolik, kiliseyle bağını kesti
﻿Avusturya’da geçen yıl 90 binin üzerinde Katolik, kiliseyle bağını kesti
﻿Avusturya’da geçen yıl 90 binin üzerinde Katolik, kiliseyle bağını kesti
﻿Gaziantep’te boş arazide kurşunlanmış ceset bulundu
﻿Gaziantep’te boş arazide kurşunlanmış ceset bulundu
﻿Gaziantep’te boş arazide kurşunlanmış ceset bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.