Gaziantep’te çarpışan iki otomobil metrelerce savruldu: 1 ölü, 3 ağır yaralı



Kaza, Gaziantep-Kilis karayolu Halep Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ç. kontrolündeki 02 ABR 728 plakalı Toyota marka otomobil ile Y.S. idaresindeki 27 ALC 576 plakalı otomobil çarpıştı.

Feci kazanın ardından iki araç da metrelerce savrulurken araçlardan 02 ABR 726 plakalı araç hurda yığınına döndü. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların 112 acil çağrı merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin ilk incelemesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken yaralanan 3 kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni ise olay yerinde tamamlama işlemlerinin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.