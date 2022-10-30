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 Gaziantep’te çürümüş kadın cesedi bulundu   

Gaziantep’te 2 katlı metruk bağ evinde çürümüş kadın cesedi bulundu. Cesedin 6 ila 8 ay önce öldüğü iddia edildi.   

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 20:30
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 Gaziantep’te çürümüş kadın cesedi bulundu   

 Gaziantep’te çürümüş kadın cesedi bulundu   
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Edinilen bilgiye göre, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Burkarakuyu Mahallesi yolu üzerinde bulunan 2 katlı bağ evine gitti. Pis kokuların yayıldığı binada arama yapan ekipler battaniye ve poşete sarılı ceset ile karşılaştı.

Etleri tamamen çürüyen ve kemikleri kalan cesedin 6 ila 8 ay önce ölen bir kadına ait olduğu ileri sürüldü. Olay sonrası kimliği belirlenemeyen kadın cesedi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. 

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, aylar sonra cesedi bulunan kadının kimliğinin tespitine yönelik araştırma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


                           

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