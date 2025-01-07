Gaziantep'te dehşet! Tartıştığı arkadaşını öldürdü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Gaziantep’te iki arkadaş bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.G, isimli kişi yanında taşıdı silahla Bekir Karabağ’a ateş etti. Başına isabet eden kurşunla yere yığılan Karabağ, hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Esentepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bekir Karabağ büfede arkadaşı C. G. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

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Tartışma sırasında C.G. üzerindeki tabancayla Bekir Karabağ'a ateş açtı. Karabağ, başına isabet eden kurşunla yere yığılırken, C.G. ise kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlı ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bekir Karabağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Karabağ'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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