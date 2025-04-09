Gaziantep’te ’Doğayı Keşfediyorum’ projesi hayata geçti

Gaziantep'te 2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılı içerisinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yaşadığı çevreyi gözlemleyen ve doğayla güçlü bir bağ kuran bireyler yetiştirmek amacıyla "Doğayı Keşfediyorum" projesi hazırlandı. Proje kapsamında öğretmenler rehberliğinde sadece sınıflar içinde değil, çocukların yakın çevresindeki doğa ve doğal ortamı tanımaları, gözlemlemeleri, yaşadıkları çevreyi keşfetmeleri amaçlanıyor. Eğitimler sürecinde 190 bin kişiye ulaşılması hedeflenen projede 4 bin farklı okulda 10 bin öğretmene bilgi verilerek çocukların eğitimlerine katkı sağlanacak. Tüm öğrencilere kitapçıklar dağıtılıp bilgilendirme yapılacak. Projenin devamında ise Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı şehirde yeşil alan sayısını artırmaya devam edecek.

"EĞİTİM, BİLİM, SPOR, KÜLTÜR SANAT VE YEŞİL ŞEHİR GAZİANTEP ÜZERİNE ÇOK İDDİALIYIZ"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin programda yaptığı konuşmada doğayı incitmemek için bir araya gelen katılımcılara teşekkür ederek, "Eğitim, bilim, spor, kültür sanat ve yeşil şehir Gaziantep üzerine çok iddialıyız. Bu projeyi çok destekliyoruz. TEMA vakfı çok önemli. Bu bir ekip işi. Bu projeyi buraya kadar getiren herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"GAZİANTEP YAPTIĞI BU YEŞİL ALAN ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI AVRUPA BİRLİĞİ'NE ALINDı"

Projenin önemine vurgu yapan Başkan Fatma Şahin, Gaziantep'te doğayı korumak için Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı projelere değinerek, "Antarktika'ya çok uzun bir yolculukla gittik. Bize eksi 20 derece dediler bir gittik artı 2 derece. Buzullar eriyor. Dolayısıyla artık bu iş bir yeşili sevmek muhabbetinden çıktı gezegenimizi korumamız lazım. Bu bir mecburiyete dönüştü. Döndükten sonra yaptığımız çalışmalar üzerine devam ettik. Gaziantep üzerine baktığımız zaman kişi başına düşen yeşil alanı çoğalttık. Gaziantep yaptığı bu yeşil alan çalışmalarından dolayı Avrupa Birliği'ne alındı. Biz Türkiye'den önce Gaziantep olarak Avrupa Birliği'ne girdik" dedi.

"ÇOK BÜYÜK BİR YATIRIM YAPILIYOR"

İklim Master Planı'na değinen Şahin, Gaziantep'te biyolojik oksijen ihtiyacı, kimyasal oksijen ihtiyacı bu altyapıda organizeye götürüldüğünde arıtmalara rağmen hala Nizip Çayı kısmının kirlendiğini belirterek, "Biz şu anda organizede daha yüksek biyolojik ve endüstriyel arıtmaya geçmek durumunda kaldığımızı gördük. Çok büyük bir yatırım yapılıyor şu anda. İkinci en önemli kısım ulaşım. Eski otobüslerin yaşlarını gençleştirdik. Şimdi hidrojenli otobüsü çalışıyoruz. Çocukların kitaba ulaşması lazım. Kitabı sevmesi lazım. Kitaptan çıkan ana fikri uygulaması lazım" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE BU İŞE İLK BAŞLAYAN, EN GÜÇLÜ ŞEHİRDE YÜRÜTEN İLK ŞEHİR GAZİANTEP"

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç, Gaziantep'te bu tür faaliyetlerin yapılmasının kolay olduğunu belirterek, "Türkiye'de bu işe ilk başlayan, en güçlü şehirde yürüten ilk şehir Gaziantep. Gazi şehrin her alanda birinci olduğu gibi çok büyük destekçileri var. Bunun başında da Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin geliyor. Çocuklarımızın ekolojik okur-yazar olması, doğayı fark etmesi, yarınlara sürdürülebilir birleşen bırakabilmesi için ihtiyaç duyulan becerilere öğretmenlerimiz ve belediyemizin desteğiyle inşallah ulaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZİN HAYALİNİ BETONLAR DEĞİL, DOĞA SÜSLÜYOR"

TEMA Vakfı Gaziantep İl Temsilcisi Muharrem Katıoğlu da programda yaptığı konuşmada doğayı korumak ve keşfetmenin önemine vurgu yaparak, "Hepimizin hayalini betonlar değil, doğa süslüyor. Biz artık şunu yapalım istiyoruz. Çocuklarımızın ayakkabılarını artık anneleri bu çocuklar hayatın içinde büyüsünler. Çoğumuz dut ağacının, ceviz ağacının dallarında büyüdük. Proje çok emek verilen bir proje. Çocuklar çevresindeki ağaçları tanıyacaklar" diye konuştu.

Projenin devamında ise uzman eğitimcilerin katılımıyla proje bazında eğitim sunumları verilecek.