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Doktor cezaevinde intihar etti

Gaziantep’te 6 ay önce alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kuzenini silahla vurarak öldüren ve yargılama süreci devam eden Kadın Doğum Uzmanı Bekir Çelik, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 15:21
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Gaziantep'te doktor cezaevinde intihar etti

Doktor cezaevinde intihar etti
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İHA'nın haberine göre, olay, 10 Mayıs 2022'de Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde bulunan Doktorlar Sitesi'nde meydana gelmişti. 

Alacak-verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan kuzenleri, öğle saatlerinde Doktorlar Sitesi'nde ofisi bulunan kadın doğum uzmanı Bekir Çelik'le ofisinde tartışmaya başlamış ve silahlı kavgaya dönüşen tartışma sırasında silahını çıkaran kadın doğum uzmanı Bekir Çelik kuzeni Alaattin Çelik'i (34) öldürmüştü.

Yaşanan olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kadın doğum uzmanı doktor Bekir Çelik, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yargılama süreci devam eden Doktor Bekir Çelik'in, yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunduğu cezaevinden kendisini asarak intihar ettiği öğrenildi.

İntihar eden Bekir Çelik'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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