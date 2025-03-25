Gaziantep'te dolandırıcılara darbe! 8 gözaltı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik Gaziantep merkezli Adana, Uşak, Karabük ve Şanlıurfa'da operasyon yapıldı.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan operasyonlar çerçevesinde sosyal medya platformları üzerinden ürün alışverişi yapmak isteyen vatandaşları sahte ödeme linklerine yönlendirmek suretiyle dolandıran nitelikli suç örgütüne üye 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 6 adet SİM kart ve 11 adet muhtelif bankalara ait banka kartı ele geçirildi.

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ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.