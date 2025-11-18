İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul çevrelerinde havadan ve karadan huzur-güven uygulaması yaptı. Dron destekli uygulamada okul önlerindeki trafik akışı, yaya geçişleri ve çevredeki güvenlik durumu takip edildi.

Uygulamada, 2 bin 328 şahıs ile 422 araç sorgulandı, 76 park ve 90 umuma açık iş yeri denetlendi. Uygulama sonucunda aranan 1 şahıs yakalandı, 73 araca cezai işlem uygulandı ve 1 iş yerine yönelik yasal işlem yapıldı. Okul çevrelerindeki denetim ve uygulamaların süreceği vurgulandı.