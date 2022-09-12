Düğün yemeğinden zehirlendi: 82 kişi hastaneye kaldırıldı

Karapolat Mahallesi'nde Bayram A, oğlunun düğününde davetlilere nohut yemeği, tavuklu pilav, ayran çorbası ve et yemeği ikram etti.
Evlerine dönen davetliler, gece saatlerinde mide bulantısı ve istifra şikayetiyle İslahiye Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
İslahiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 82 kişi taburcu edildi.
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incelemek üzere yemeklerden numune aldı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.