Gaziantep’te düğünde bıçaklı sopalı kavga. Yaralılar var

Olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Hacıbaba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta gerçekleştirilen bir düğünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.