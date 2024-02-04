Gaziantep’te düşen helikopterin enkaz görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İHA
Gaziantep’te düşen helikopterin enkaz görüntüleri ortaya çıktı
Gaziantep’te düşen ve 2 pilotun şehit olduğu helikopterin enkaz görüntüleri ortaya çıktı. Gece saatlerinde çekilen görüntülerde enkaz bölgesinde ekiplerin yoğun çalışması görüldü.

Hatay'dan havalandıktan sonra Gaziantep’in Nurdağı ilçesi kırsalında kaza kırıma uğrayan polis helikopterinin gece saatlerinde cep telefonu ile çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, düşen helikopterin enkazı ve ekiplerin yoğun çalışması dikkat çekti.

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Hatay Havalimanı’ndan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopter, Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğradı. En son saat 22.49’da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezinin temas ettiği helikopterde bulunan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ile Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk şehit olurken,1 teknisyen ise yaralandı.

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DÜŞEN HELİKOPTERİN ENKAZINDAN İLK GÖRÜNTÜLER

Hatay'da havalandıktan sonra Gaziantep’in Nurdağı ilçesi kırsalında kaza kırıma uğrayan polis helikopterinin gece saatlerinde cep telefonu ile çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, düşen helikopterin enkazı ve ekiplerin yoğun çalışması dikkat çekti. Kaza sonrası yaralanan teknisyene ilk müdahalenin yapılması yer aldı.

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OLAY YERİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Olay sonrası şehit olan pilotların naaşları hastane morguna kaldırılırken yaralanan teknisyen ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kaza kırıma uğrayan polis helikopterinin düştüğü alanda ve enkazdaki çalışmalar sürüyor.

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