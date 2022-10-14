Gaziantep'te ecza deposunda yangın

Merkez Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın giriş katındaki ecza deposunda, tadilat sırasında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında, ecza deposunun yanı sıra binadaki 2 ev ile sokaktaki bir araç da hasar gördü. (AA)
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