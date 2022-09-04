Ehliyet sınavı için kurulan düzenek şoke etti. Şeytanın bile aklına gelmeyecek plan

Son zamanlarda ehliyet sınavı için kurulan düzenekler pes dedirtiyor.

İHA’nn haberine göre, Cumartesi günü gerçekleştirilen Motorlu taşıtlar Sınavına girmek isteyen bir kişinin kapıda yapılan aramasında üzerinde kopya düzeneği bulundu.

Sınav salonuna görüntü aktaran düzenekte, düğme şeklinde kamera, wifi, ses verici kart ve güç kaynağı bulunduğu belirlendi.

Üst aramasında ortaya çıkan düzeneğe el koyan ekipler, şüpheli şahsı ise gözaltına aldı.

İsmi açıklanmayan şahıs hakkında ÖSYM kanununa muhalefetten yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

GAZİANTEP'TE YİNE BENZER OLAY YAŞANMIŞTI

Gaziantep'te, ehliyet sınavını geçmek için sesli düzenekle sınav salonuna girmeye çalışan kişinin kopya yöntemi pes dedirtmişti. Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Burak Mahallesi’ndeki E-Sınav Merkezinde meydana gelmişti. İddiaya göre, polis ekipleri ehliyet sınavına girmek için E-sınav merkezine gelen bir kişinin kontrol noktasındaki hareketlerinden şüphelendi. Şahıs, sınav alanına girmek için x-ray cihazından geçerken cihazın uyarı vermesi ve şahsın şüpheli tavırları üzerine arama yapılmasına karar verildi. Yapılan aramalar sırasında şoka uğrayan ekipler, şahsın tişörtünün yakasına gizlenmiş halde sesi aktaran cihaz, kemerinin altına bağlanmış halde internet sağlayan wifi cihazı ile kulağında ise mini kulaklık ele geçirilmişti.