4 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ehliyet sınavı için kurulan düzenek şoke etti. Şeytanın bile aklına gelmeyecek plan

Ehliyet sınavı için kurulan düzenek şoke etti. Şeytanın bile aklına gelmeyecek plan

Gaziantep'te ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmek isteyen bir kişi polislere yakalandı. Düzeneği sakladığı yer şoke etti.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 13:24
Takip Et

Gaziantep'te ehliyet sınavı için düğme şeklinde düzenek kuruldu. Şoke eden plan

Ehliyet sınavı için kurulan düzenek şoke etti. Şeytanın bile aklına gelmeyecek plan
+
Aa
-

Son zamanlarda ehliyet sınavı için kurulan düzenekler pes dedirtiyor.

İHA’nn haberine göre, Cumartesi günü gerçekleştirilen Motorlu taşıtlar Sınavına girmek isteyen bir kişinin kapıda yapılan aramasında üzerinde kopya düzeneği bulundu.

Sınav salonuna görüntü aktaran düzenekte, düğme şeklinde kamera, wifi, ses verici kart ve güç kaynağı bulunduğu belirlendi.

Üst aramasında ortaya çıkan düzeneğe el koyan ekipler, şüpheli şahsı ise gözaltına aldı.

İsmi açıklanmayan şahıs hakkında ÖSYM kanununa muhalefetten yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

GAZİANTEP'TE YİNE BENZER OLAY YAŞANMIŞTI

Gaziantep'te, ehliyet sınavını geçmek için sesli düzenekle sınav salonuna girmeye çalışan kişinin kopya yöntemi pes dedirtmişti. Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Burak Mahallesi’ndeki E-Sınav Merkezinde meydana gelmişti. İddiaya göre, polis ekipleri ehliyet sınavına girmek için E-sınav merkezine gelen bir kişinin kontrol noktasındaki hareketlerinden şüphelendi. Şahıs, sınav alanına girmek için x-ray cihazından geçerken cihazın uyarı vermesi ve şahsın şüpheli tavırları üzerine arama yapılmasına karar verildi. Yapılan aramalar sırasında şoka uğrayan ekipler, şahsın tişörtünün yakasına gizlenmiş halde sesi aktaran cihaz, kemerinin altına bağlanmış halde internet sağlayan wifi cihazı ile kulağında ise mini kulaklık ele geçirilmişti.

 

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Abbas
4.09.2022 14:07
Ülke insanının beyni zehir gibi çalışıyor, ama şeytanlığa  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Turhan Çömez’den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın uykularını kaçıracak yanıt. Paylaşımına tek kelime ile cevap verdi
1
﻿Turhan Çömez’den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın uykularını kaçıracak yanıt. Paylaşımına tek kelime ile cevap verdi
﻿Ankara kulislerini karıştıran iddia. Bahçeli’den Erdoğan'a sürpriz mesaj
2
﻿Ankara kulislerini karıştıran iddia. Bahçeli’den Erdoğan'a sürpriz mesaj
﻿12 Dev Adam Bulgaristan'ı devirdi, 2'de 2 yaptı
3
﻿12 Dev Adam Bulgaristan'ı devirdi, 2'de 2 yaptı
﻿Sancaktepe’de iki kamyon kafa kafaya böyle çarpıştı İki kamyonun çarpıştığı kazanın görünteleri ortaya çıktı
4
﻿Sancaktepe’de iki kamyon kafa kafaya böyle çarpıştı İki kamyonun çarpıştığı kazanın görünteleri ortaya çıktı
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
5
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
﻿Yolcu otobüsü alev alev yandı
6
﻿Yolcu otobüsü alev alev yandı
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
7
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
﻿Trabzonspor'dan Ali Koç'a flaş cevap!
﻿Trabzonspor'dan Ali Koç'a flaş cevap!
﻿Trabzonspor'dan Ali Koç'a flaş cevap!
﻿Dr. Tunçer: Çocuğunuzu seviyorsanız, gereğinden fazla beslemeyin
﻿Dr. Tunçer: Çocuğunuzu seviyorsanız, gereğinden fazla beslemeyin
﻿Dr. Tunçer: Çocuğunuzu seviyorsanız, gereğinden fazla beslemeyin
﻿Adıyaman Belediyesi kırtasiye malzemesi satın alacak
﻿Adıyaman Belediyesi kırtasiye malzemesi satın alacak
﻿Adıyaman Belediyesi kırtasiye malzemesi satın alacak
﻿iPhone 14 Pro’nun ekran özellikleri belli oldu. Her gün bir özelliği sızdırılıyordu
﻿iPhone 14 Pro’nun ekran özellikleri belli oldu. Her gün bir özelliği sızdırılıyordu
﻿iPhone 14 Pro’nun ekran özellikleri belli oldu. Her gün bir özelliği sızdırılıyordu
﻿​Karaman’daki çiftlik evde çıkan yangın
﻿​Karaman’daki çiftlik evde çıkan yangın
﻿​Karaman’daki çiftlik evde çıkan yangın
﻿Merve Tuncel Dünya Şampiyonu. 1500 metre serbestte altın madalya
﻿Merve Tuncel Dünya Şampiyonu. 1500 metre serbestte altın madalya
﻿Merve Tuncel Dünya Şampiyonu. 1500 metre serbestte altın madalya
﻿Kazakistan’da orman yangını büyüyor. Binlerce kişi tahliye edildi
﻿Kazakistan’da orman yangını büyüyor. Binlerce kişi tahliye edildi
﻿Kazakistan’da orman yangını büyüyor. Binlerce kişi tahliye edildi
﻿Mauro Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
﻿Mauro Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
﻿Mauro Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
﻿MİT duyurdu: PKK'nın sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi
﻿MİT duyurdu: PKK'nın sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi
﻿MİT duyurdu: PKK'nın sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi
﻿Anonymous tüm taksileri bir yere topladı: Trafik felç oldu
﻿Anonymous tüm taksileri bir yere topladı: Trafik felç oldu
﻿Anonymous tüm taksileri bir yere topladı: Trafik felç oldu
﻿Güngören Belediyesi personel alacak
﻿Güngören Belediyesi personel alacak
﻿Güngören Belediyesi personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.