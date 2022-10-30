Gaziantep'te evde patlama: 2 yaralı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde müstakil bir evin mutfağında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada mutfakta bulunan 2 iki kişi yaralandı. Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Patlamanın nedeni araştırılıyor.
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