Gaziantep'te evde patlama: 2 yaralı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde müstakil bir evin mutfağında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada mutfakta bulunan 2 iki kişi yaralandı. Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Patlamanın nedeni araştırılıyor.