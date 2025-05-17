Halı fabrikasında korkutan patlama! Çok sayıda yaralı var

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Halı fabrikasında korkutan patlama! Çok sayıda yaralı var

Gaziantep'te bir halı fabrikasında patlama meydana geldi. Çıkan patlamada 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Behram Halı fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle fabrikada bulunan buhar kazanında patlama meydana geldi.

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Patlamanın şiddetiyle fabrikanın duvarları yıkılırken 7 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar, olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken fabrika çevresinde bulunan bazı araçlarda ise maddi hasarlar oluştu.

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Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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