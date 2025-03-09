Gaziantep’te facianın eşiğinden dönüldü! Yakıt dolu tanker devrildi: İçerisindeki yakıt yola boşaldı

Kaynak: İHA

Gaziantep’te yola dökülen yağdan dolayı kontrolden çıkan yakıt tankeri karşı yönden gelen bir araçla çarpıştı. Kaza sonrası yakıt tankerin içerisindeki yakıt yola aktı.

Kaza, dün akşam saatlerine doğru Nurdağı-Bahçe karayolu Olucak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 AVT 64 plakalı yakıt tankeri, yola dökülen yağdan dolayı kontrolden çıktı. Savrulan yakıt tankeri, yolun karşı tarafına geçerek plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir araca çarptıktan sonra devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine sağlık ekipleri, kazada hafif yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza ile soruşturma başlatılırken yan yatan tankerdeki yakıt ise yola aktı.

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