Gaziantep’te feci kaza! 2 ölü, 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Gaziantep’te feci kaza! 2 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 1'i öğretmen, 2 kişi öldü, 2 öğretmen de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep İslahiye ilçesi Yolbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İsa Kıllı (25) yönetimindeki 27 AHN 220 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Seyfettin Çimen'in (57) kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası hafif ticari araçta yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekipleri yanan hafif ticari araca müdahale ederek söndürdü. Ekiplerin yaptığı kontrolde, İsa Kıllı ile otomobildeki öğretmen Mustafa Kadan'ın (37) hayatını kaybettiği belirlendi.

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Yaralanan Seyfettin Çimen ile Kübra İnci (28) ise ambulanslarla Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Gaziantep’te feci kaza! 2 ölü, 2 yaralı

Gaziantep’te feci kaza! 2 ölü, 2 yaralı

Gaziantep’te feci kaza! 2 ölü, 2 yaralı

Gaziantep’te feci kaza! 2 ölü, 2 yaralı

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