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Gaziantep’te feci kaza: 4 ölü

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 14:48
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Gaziantep’te feci kaza: 4 ölü

Gaziantep’te feci kaza: 4 ölü
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Kaza, Nurdağı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu kamyon şarampole devrilirken, otomobil ise hurdaya döndü. 

Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerine itfaiye ve çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edilirken, ilk müdahalenin ardından yaralılar hastanelere götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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