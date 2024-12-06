Gaziantep’te feci kaza can aldı! Kontrolden çıkan araç takla atarak araziye savruldu

Kaza, gece saatlerinde Gaziantep'in Karkamış ilçesi kırsal Alaçalı Mahallesi'nde yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Tiryaki idaresindeki otomobil, kontrolü kaybolduktan sonra takla atarak yol kenarındaki araziye savruldu. Aracın hurdaya döndüğü kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ARAÇTAKİ 3 KİŞİ ÖLDÜ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada araç içerisinde bulunan Alpaslan Öyke, Tolga Burak Tiryaki, ve İsmail Göğebakan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü Hakan Tiryaki ile Yunus Ağır ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cenazesi ise olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Feci kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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