Gaziantep’te feci kaza! Kontrolü kaybolan otomobil refüje çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin savrularak refüjdeki korkuluklar ve ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah erken saatlerde İslahiye ilçesi Yeni Mahalle Hatay Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde M.T.K., M.M.D. ve A.A. isimli 3 kişinin bulunduğu sürücüsü öğrenilemeyen 27 BCN 862 plakalı Volkswagen marka araç, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrularak refüjdeki korkuluklar ve ağaca çarptı.

Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan M.T.K. isimli şahsı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

