Gaziantep'te feci kaza: Yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gaziantep'te feci kaza: Yaralılar var

Gaziantep-Kilis karayolunda meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı ve sonuç olarak 6 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Kilis karayolunun Kazıklı Mahallesi civarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri belirlenemeyen Mersin plakalı araç ile Antalya plakalı araçlardan biri, kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti ve bu durum çarpışmaya neden oldu.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarıyla jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 6 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla çeşitli hastanelere taşıdı.

Yaralıların tedavi süreçlerinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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