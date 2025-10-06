Gaziantep’te gıda işletmesinde korkutan yangın

Kaynak: İHA
Gaziantep'te bir gıda işletmesinin depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, Şehitkamil ilçesi GATEM Toptancılar Sitesi'nde bulunan bir gıda işletmesinin depo kısmında çıktı. İddiaya göre, kuruyemiş ve şekerleme satışı yapılan gıda işletmesinin depo kısmında bulunan fırından kaynaklanan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangının fark edilmesi üzerine durum, 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, depo kısmını saran yangına çok sayıda araç ve personelle müdahale ederek alevleri söndürdü.

İş yerinde maddi hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

