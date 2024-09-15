Gaziantep’te göçmen kaçakçılığına 1 tutuklama

Kaynak: DHA
Gaziantep’te göçmen kaçakçılığına 1 tutuklama

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin yol kontrolü esnasında aracında kaçak göçmenlerle beraber yakalanan M.A., sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin yol kontrolü esnasında aracında kaçak göçmenlerle beraber yakalanan M.A., sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan kişilere yönelik gerçekleştirdiği soruşturma kapsamında, düzensiz göçmenlerin Gaziantep'ten başka bir ile götürüleceği ihbarı sonrası Nurdağı İlçe girişinde uygulama noktası oluşturuldu. Ekipler durdurdukları araçta yabancı uyruklu göçmenleri taşıyan M.A.'yı gözaltına aldı. Jandarmadaki yasal süreçten sonra adliyeye sevk edilen şüpheli M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göçmenler ise Göçmen geri gönderme merkezine götürüldü.

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