Gaziantep'te halı fabrikasında yangın

Kaynak: İHA
Gaziantep'te halı fabrikasında yangın

Gaziantep'te bir halı fabrikasında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Gaziantep'te kentte 1'inci Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir halı fabrikasında, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.

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Yangını fark eden fabrika işçilerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 25 itfaiye aracı ve 50 itfaiye eri yangına müdahale etti. Ekipler, yangının çevreye yayılmasını önlemek için güvenlik önlemleri aldı.

Fabrika çalışanlarının tahliye edildiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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