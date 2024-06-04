Gaziantep'te hasadı başladı. Tarlada 45 liraya pazarda 100 liraya satılıyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde, 20 bin dönümlük alanda ekimi yapılan sarımsaktan bu yıl 30 bin ton rekolte bekleniyor. Sarımsak ekimi Eylül ayında başlıyor ve Mayıs sonunda hasat dönemiyle devam ediyor.

Hasat, Gaziantep ve çevre illerden gelen 8 bin tarım işçisinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. İşçiler, sabahın erken saatlerinde başlayarak tarladan topladıkları sarımsakları kümeler halinde bir araya getiriyor, saplarını keserek kasalara dolduruyorlar. Tarım işçileri, topladıkları sarımsak miktarına göre günlük 500 ile 1200 TL arasında gelir elde ediyor.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, sarımsağın tarlada 45-50 TL arasında satılırken marketlerde 100 TL'ye kadar çıktığını belirterek, bu fiyat farkının aracıların kar marjından kaynaklandığını söyledi. Altun, bu durumu önlemek ve hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumak adına kooperatif kurduklarını açıkladı. Kurulan kooperatifle birlikte işleme ve paketleme tesisleri oluşturulacak, böylece sarımsağın doğrudan tüketiciye ulaştırılması hedeflenecek.

Altun, "Üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkını kapatabilmek için aracıların sonlandırılması gerekiyor. Bunun için kooperatif kurduk ve işleme, paketleme tesisleri oluşturuyoruz. Bu sayede üretici sarımsağını ucuza satmaktan, vatandaş ise pahalıya tüketmekten kurtulacak" dedi.

“DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNE İHRAÇ EDİLİYOR”

Araban'da sarımsak hasadı döneminde 8 bin tarım işçisine istihdam sağlandığını vurgulayan Altun, Türkiye sarımsak üretiminin yüzde 22’sinin Araban ilçesinden karşılandığını belirtti. Sarımsakların aynı zamanda birçok ülkeye ihraç edildiğini de ekledi. Altun, "Bölgemizin sıcak iklimi, sarımsağın lezzetini ve dayanıklılığını artırıyor. Sarımsağımız serin alanlarda bir yıl boyunca muhafaza edilebiliyor ve dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor" dedi.

ÇİFTÇİLERİN TALEPLERİ

Arabanlı çiftçilerden Hasan Arslan, sarımsak üretiminin maliyetli olduğunu ve tarımsal desteklemelere ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Arslan, "Girdi maliyetlerinin yüksekliği, ürünün tarlada ucuza gitmesi en büyük problemimiz. Bunun için bakanlığın sarımsak üreticilerine daha fazla destek olmalarını istiyoruz. Sarımsak, eylül ayında ekilip, mayıs ayı sonunda toplanıyor. 9 aylık uzun ve meşakkatli bir üretim sürecinden sonra hasat yapılabiliyor" diye konuştu.