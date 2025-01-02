Gaziantep’te hırsızlık olayı ekipleri ayağa kaldırdı: 52 yakalama

Kaynak: İHA
Gaziantep’te hırsızlık olayı ekipleri ayağa kaldırdı: 52 yakalama

Gaziantep'te jandarma ekiplerince faili meçhul hırsızlık olaylarına yönelik operasyonlarını arttırdı. Yapılan operasyonlarda 52 kişi yakalandı 35'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aralık ayında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yapıldı.

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Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme (OYİ) destekli özel timlerin titiz planlama, takip ve çalışmaları sonucunda (23) faili meçhul olay aydınlatılarak, olaylara karıştığı tespit edilen 52 şüpheli yakalandı.

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Gözaltına alınan 52 şüpheliden 35'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 17'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

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İcra edilen operasyonlar neticesinde ele geçirilen malzemeler ise hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi.

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